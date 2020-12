Presidente do Santos, Orlando Rollo testa positivo para o novo coronavírus

O mandatário não está presente na Vila Belmiro para acompanhar o jogo do Peixe contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América

Ivan Storti/Santos FC Contaminado, Orlando Rollo não acompanhará Santos x Grêmio



O presidente do Santos, Orlando Rollo, testou na tarde desta quarta-feira, 16, positivo para a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Desta forma, o mandatário não estará na Vila Belmiro para acompanhar a partida do Peixe contra o Grêmio, válida pela rodada de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América e que está marcada para começar às 19h15 (de Brasília)- na ida, as equipes empataram em 1 a 1, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“Apesar de estar assintomático a minha responsabilidade é com todos os profissionais envolvidos nesse importante jogo. Estarei acompanhando a partida da minha casa. Irei repetir o exame nas próximas horas para voltar as atividades tão logo seja liberado pelos médicos”, disse Rollo, que assumiu após José Carlos Peres ser afastado do cargo e comandará o Santos até o final do ano.