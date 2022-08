Vitor Pereira não teme ser demitido do Corinthians: ‘Sabe quanto dinheiro tenho no banco?’

O treinador corintiano ficou mais pressionado após a queda na Libertadores da América e a derrota para o Palmeiras

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Pereira comanda o Corinthians desde o começo da temporada



O técnico Vitor Pereira polemizou neste sábado, 13, ao responder se temia ser demitido pelo Corinthians após a derrota para o Palmeiras, em plena Neo Química Arena – com o resultado, o Alvinegro viu o rival abrir nove pontos de vantagem na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Sem papas na língua, o treinador português ironizou que não tem medo, já que possui uma boa condição financeira. “Você deve estar a brincar comigo, cara. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada… Estou aqui no Corinthians, vou embora quando quiser. Isso sobre sair passa ao lado”, disparou. Já sobre o duelo com o Verdão, o lusitano viu a equipe corintiana melhor e considerou o resultado injusto. “Sobre o jogo, fomos melhores, fomos melhores, jogamos para ganhar. O resultado foi muito injusto para o que fizemos, mas é futebol, futebol é assim. Há momentos em que as coisas não saem, em que a sorte não protege quem arrisca mais, quem jogo com coragem, quem quer ganhar o jogo. No Palmeiras, eu fiquei com a sensação de que o empate servia, mas foram premiados com o gol. Num erro cometido acabamos por levar o gol e perdemos o jogo”, comentou. Eliminado da Copa Libertadores da América e mais distante do título no Brasileirão, o Alvinegro paulista tem a Copa do Brasil como obsessão. Após perder para o Atlético-GO por 2 a 0, o Timão recebe os goianos na próxima quarta-feira, 17, precisando de uma vitória expressiva para avançar às semifinais.