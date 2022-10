Vítor Pereira se preocupa com atuações do Corinthians e fala de planejamento até as finais da Copa do Brasil 

O Alvinegro decepcionou seus torcedores na noite da última terça-feira, 4, ao ficar no empate em 2 a 2 com o Juventude

Vítor Pereira durante jogo Corinthians em Itaquera



O Corinthians decepcionou seus torcedores na noite da última terça-feira, 4, ao ficar no empate em 2 a 2 com o Juventude, o último colocado do Campeonato Brasileiro 2022. Em entrevista coletiva, o técnico Vítor Pereira mostrou preocupação com as atuações do Alvinegro e afirmou que o time precisa melhorar até as finais da Copa do Brasil – a primeira final contra o Flamengo está marcada para a próxima quarta-feira, 12, na Neo Química Arena, em São Paulo. “São muitos jogos entrando mal ou na primeira ou na segunda parte ou em ambas. Temos de entrar no jogo de outra forma, e hoje (em Caxias) voltou a acontecer”, disse o treinador corintiano.

Antes da primeira decisão, o Corinthians terá pela frente o Athletico-PR, no sábado, 8, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão. De acordo com o técnico Vítor Pereira, uma equipe alternativa será escala. “A questão é que o jogo é importante para nós. Alguns (jogadores) vão ter que ser geridos, estão fora, não podem jogar Vamos ter de fazer uma boa gestão para chegarmos ao meio de semana em condições de dar uma resposta”, concluiu o comandante português. Além de disputar o título da Copa do Brasil, o Timão tenta ficar entre os seis melhores do Brasileiro, posição que garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2023. Quarto colocado, o time soma 51 pontos, ao lado do Fluminense, e está atrás de Internacional (53) e Palmeiras (63). O Flamengo é o quinto, com 48, um a mais que o Athletico-PR.