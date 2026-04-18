Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vitória e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (18), às 20h, no Barradão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (18), às 20h, no Barradão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 12ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Vitória chega para a partida ocupando a 10ª colocação, com 14 pontos, e vem de uma vitória contra o São Paulo na última partida e um empate contra a Chapecoense. Já o Corinthians aparece na 16ª posição, soma 11 pontos e busca voltar a vencer deepois de cerca de dois meses e se afastar da zona de rebaixamento. Equipe de Fernando Diniz é a primeira antes do G-4. Vem de cinco empates e três derrotas.

Onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Premiere.

Vitória e Corinthians busca se estabilizar no campeonato e melhorar suas posições na competição.