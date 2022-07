Novo comandante no Peixe: Santos oficializa chegada de Lisca

Treinador começa trabalhos já nesta quinta-feira, 21, após polêmica saída do Sport

Reprodução/ Twitter @SantosFC Lisca assinou contrato com o Peixe nesta quarta-feira



O Santos anunciou oficialmente a chegada do técnico Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, mais conhecido como Lisca. O comunicado de chegada não revela o tempo de contrato. Lisca estava no Sport de Recife e ficou apenas três semanas. Aos 49 anos, o treinador também passou por Vasco e América-MG na última temporada. “Muito feliz por essa oportunidade em um gigante do futebol brasileiro. O Santos FC é um clube histórico e estou empolgado demais. Acredito que possamos fazer um grande trabalho”, afirmou o novo comandante. Lisca trouxe o auxiliar técnico Márcio Hahn e o preparador físico André Volpi. O novo treinador já começa seus trabalhos nesta quinta-feira, 21, e deve estar à frente da equipe contra o Fortaleza, no final de semana. O Santos está em 11º no Brasileirão e passa por uma crise após eliminação da Sul-Americana.