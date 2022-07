Eurocopa feminina: Inglaterra vira contra a Espanha na prorrogação e se classifica para a semifinal

Anfitriãs fizeram 2 a 1 em jogão que abriu as quartas de final; adversário sairá de duelo entre Suécia e Bélgica

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Toone marcou o gol que levou a partida para a prorrogação



No sufoco, a Inglaterra venceu a Espanha por 2 a 1 pelas quartas de final e avançou na Eurocopa feminina. Depois de uma primeira fase perfeita, a Inglaterra sofreu muito com a marcação espanhola no primeiro tempo. As espanholas povoavam todas as partes do campo, não deixando as Leoas desenvolverem seu jogo. A situação melhorou nos minutos finais com uma variação no ataque. Ellen White até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. No segundo tempo, Athenea entrou e fez uma grande jogada pela direita, tocou para Esther que finalizou para o gol e abriu o placar para a Espanha. A partida ficou dramática, e somente aos 39 minutos, Toone empatou após confusão na pequena área. A decisão foi para a prorrogação. Logo aos cinco minutos dos acréscimos, Stanway chutou de fora da área e virou o jogo para a Inglaterra. A Espanha não conseguiu reverter o placar e foi eliminada. O adversário das anfitriãs saíra do vencedor de Suécia e Bélgica, que jogam na sexta-feira, às 16h (horário de Brasília).