Coritiba demite Antônio Carlos Zago após entrevista polêmica do treinador 

Lanterna do Brasileirão, o Coxa Branca ainda não venceu nesta edição do torneio

Divulgação/Kashima Antlers Antônio Carlos Zago não é mais o técnico do Coritiba



O Coritiba anunciou a demissão do técnico Antônio Carlos Zago, na manhã desta terça-feira, 27. Contratado no início do Brasileirão, o treinador não conseguiu uma vitória à frente do time paranaense. Sob o comando do ex-jogador, o Coxa Branca colecionou quatro empates e sete derrotas no torneio nacional, amargando a lanterna do torneio. A gota d’água para a diretoria curitibana foi a entrevista polêmica concedida após a goleada sofrida para o Grêmio, no último final de semana. Na ocasião, Zago se eximiu de culpa pelos resultados e pediu reforços aos diretores. “É uma coisa que vem acontecendo desde o Paranaense, não é de agora. Já passou um treinador aqui, não conseguiram classificar para a semifinal do Paranaense, foram desclassificados da Copa do Brasil. Chegou outro treinador (no caso, Zago) e não conseguimos nenhuma vitória. É uma coisa que acontece há muito tempo. A gente sempre procura falar, mas não tem como o treinador entrar no campo e fazer gol, acertar as coisas. Foram muitos erros individuais”, declarou, na ocasião.

Além de Zago, deixam o clube os auxiliares Leonardo Galbes, Henrique Américo e Leomir de Souza, além do preparador físico Rodrigo Chaves. “O clube deseja sucesso na sequência de suas carreiras profissionais. Tiago Kosloski, até então treinador do Sub-20, assume o cargo de auxiliar técnico permanente do departamento de futebol profissional e comandará as atividades junto aos atletas até a definição na nova comissão técnica”, informou o Coritiba.