Mulher de Sergio Rico comemora recuperação após traumatismo craniano: ‘Já nos reconhece’ 

Goleiro do Paris Saint-Germain sofreu um grave acidente e segue internado em Sevilha, na Espanha

Reprodução/Instagram/@sergioricogonzalez1 Sergio Rico é goleiro reserva do PSG



O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, permanece se recuperando de um traumatismo craniano, sofrido no final do mês passado, quando caiu de um cavalo em Sevilla, na Espanha. De acordo com a mulher do jogador, Alba Silva, o espanhol até já se comunica com os familiares após deixar o coma. “Estou mais positiva, ele nos reconhece”, comemorou a esposa do atleta, em entrevista para a emissora “TeleCinco”, nesta segunda-feira, 26. “Bem, ainda estamos aqui dando os primeiros passos e temos de ter paciência. Sergio se comunica, ele nos chama pelo nome, sabe perfeitamente quem somos e a memória está ótima. Espero que deixe a UCI (Unidade de Cuidados Intensivos)o mais rápido”, acrescentou.

Alba, por outro lado, que a espera ainda pode demorar alguns longos dias. “Confiamos nos médicos e ainda vamos ter de esperar até ele se expressar de verdade. Por enquanto tentamos apenas deixá-lo tranquilo, fazendo com que se sinta bem”, enfatizou. Apesar de garantir que o goleiro está bem da memória, ela não esconde que Sergio Rico pode não ter ciência do acidente de 28 de maio que o levou ao hospital. “Creio que não sabe, mas teremos de esperar até quando ele puder falar. O mais importante agora é tranquilizá-lo.”