Coritiba reintegra Alef Manga ao elenco após depoimento do atacante ao MP

Citado nas conversas entre apostadores obtidas pela Operação Penalidade Máxima, atacante voltará aos treinos a partir da próxima segunda-feira

CARLOS PEREYRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Alef Manga comemora gol com a camisa do Coritiba



Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer no torneio, o Coritiba anunciou que Alef Manga será reintegrado ao elenco a partir da próxima segunda-feira, 29. Após suspender o contrato do atacante, que foi citado nas conversas entre apostadores obtidas pela Operação Penalidade Máxima, o Coxa decidiu dar mais uma oportunidade ao jogador. Em nota, o clube paranaense justificou a definição pela “inexistência de evidências que comprovem a participação do atleta em atos ilegais”. A agremiação curitibana, por outro lado, ressaltou que a decisão “poderá ser modificada ou revogada, a qualquer tempo, se necessário for, em decorrência do transcurso das investigações”. Alef Manga recebe a chance após se declarar inocente em depoimento ao Ministério Público de Goiás, responsável pela apuração do esquema de manipulação de jogos que visava lucro com apostas esportivas. O ponta, até o momento, é apenas alvo da operação e não foi denunciado. Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento de oito jogadores suspeitos de participar do escândalo. Eles podem pagar multa de até R$ 100 mil e serem suspensos do futebol por um ano.

Confira a nota do Coritiba na íntegra:

O Coritiba Foot Ball Club informa que em virtude da inexistência, até este momento, de evidências que sejam de conhecimento do Clube, que comprovem a participação do atleta Alef Manga em atos ilegais que atentem contra o resultado de partidas de futebol, bem como, diante da sua própria alegação de inocência, o mesmo participará regularmente das atividades do departamento de futebol, a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. O Coritiba esclarece ainda que esta decisão poderá ser modificada ou revogada, a qualquer tempo, se necessário for, em decorrência do transcurso das investigações da Operação Penalidade Máxima 2.