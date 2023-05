STJD marca julgamento de oito jogadores suspeitos de participação em esquema de manipulação de jogos 

Os intimados são Eduardo Bauermann, Fernando Neto, Gabriel Tota, Igor Cariús, Kevin Lomónaco, Matheus Gomes, Moraes e Paulo Miranda

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bauermann, do Santos, é um dos investigados da 'Operação Penalidade Máxima'



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou julgamento de oito jogadores investigados na Operação Penalidade Máxima, que investiga um esquema de manipulação de jogos para lucro com apostas esportivas. A sessão ocorrerá na próxima quinta-feira, 1º, às 11 horas (de Brasília), no plenário do órgão, no Rio de Janeiro. Os intimados são Eduardo Bauermann (afastado pelo Santos), Fernando Neto (afastado pelo São Bernardo), Gabriel Tota (contrato rescindido com o Juventude), Igor Cariús (Sport), Kevin Lomónaco (afastado pelo Red Bull Bragantino), Matheus Gomes (ex-Sergipe), Moraes (afastado pelo Atlético-GO) e Paulo Miranda (rescindiu com o Náutico). A denúncia foi feita com base nos artigos 191 (deixar de cumprir o regulamento), 243 (atuar de modo prejudicial à equipe que defende) e 243-A (atuar de forma contrária à ética esportiva) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). As punições podem passar por uma multa (R$ 100 a R$ 100 mil), além de suspensão de 180 a 360 dias. Atualmente, os oito atletas estão afastados preventivamente por 30 dias. Fora Lomónaco e Moraes, que fizeram acordo, todos foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás e se tornaram réus.