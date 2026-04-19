Coritiba x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 16h, no Couto Pereira; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Foto: Coritiba Estádio Couto Pereira Foto: Coritiba



Coritiba e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Couto Pereira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 12ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Coritiba chega para a partida ocupando a 8º colocação, com 16 pontos, e vem de três empates nos últimos jogos. Já o Atlético-MG aparece na 11ª posição, soma 14 pontos e busca voltar a vencer. Vem de uma derrota no último jogo depois de dois jogos seguidos de vitória.

Onde assistir Coritiba x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere e Globo (Minas Gerias, menos Juiz de Fora).

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.