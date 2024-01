Rafael Nadal desiste do Aberto da Austrália por lesão muscular

Tenista espanhol, que tem quase 37 anos e passou por duas cirurgias no quadril em 2023, estava sem jogar desde janeiro do ano passado

EFE/EPA/JOE TOTH Rafael Nadal precisou abandonar Wimbledon por conta de uma lesão



O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou no domingo, 7, que não participará do Aberto da Austrália devido a uma lesão muscular. A decisão acontece uma semana após seu retorno às quadras depois de quase um ano afastado por problemas físicos. Nadal, que tem quase 37 anos e passou por duas cirurgias no quadril em 2023, estava sem jogar desde janeiro do ano passado. Ele voltou ao circuito no Torneio de Brisbane, onde foi eliminado pelo australiano Jordan Thompson, número 55 do mundo. Durante a partida, o tenista precisou de atendimento médico devido a desconforto no quadril, na mesma área onde foi operado no ano passado. “No meu último jogo em Brisbane, tive um pequeno problema em um músculo que, como vocês sabem, causou-me preocupação”, afirmou Nadal. Assim que chegou a Melbourne, ele fez uma ressonância magnética e foi constatada uma microrrotura em um músculo, mas não na mesma área onde teve a lesão anterior.