Corpo do jogador ganês Christian Atsu é encontrado em escombros após terremoto na Turquia

Astro da seleção de Gana e ex-Chelsea, atleta tinha 31 anos e estava sendo procurado há quase duas semanas

Reprodução/Intagram/chris_atsu Christian Atsu tinha 31 anos e passou por vários clubes da Europa



O corpo do jogador Christian Atsu, astro da seleção de Gana e ex-Chelsea, foi encontrado, informou o empresário do atleta, Nana Sechere, neste sábado, 18, pelas redes sociais. O jogador de 31 anos, que passou por diversos clubes da Europa, é mais uma vítima do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e parte da Síria devastando os países há quase duas semanas e deixando mais de 41 mil mortos. “É com o coração pesado que tenho que anunciar a todos os simpatizantes que, infelizmente, o corpo de Christian Atsu foi recuperado esta manhã”, escreveu Nana. “Minhas mais profundas condolências vão para sua família e entes queridos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos por suas orações e apoio. Peço que enquanto tomamos as providências necessárias, todos respeitem a privacidade da família durante este período tão difícil.”

Nos primeiros dias de resgate, chegou a ser noticiado que Atsu havia sido resgatado com vida e que estava em um hospital recebendo tratamento. O agente do atleta, no entanto, desmentiu a notícia. O corpo dele estava soterrado e foi encontrado nos escombros do prédio onde morava em Hatay. Com passagens por diversos países, como Inglaterra, Espanha, Holanda e Arábia Saudita, o ganês iniciou sua caminhada no futebol turco nesta temporada, mas tinha passagem para deixar o local um dia após o terremoto. Com 65 partidas disputadas pela seleção de Gana, Atsu foi eleito o melhor jogador da Copa Africana das Nações de 2015, na Guiné Equatorial, competição na qual sua seleção perdeu da Costa do Marfim na decisão. O jogador defendeu Porto e Rio Ave em Portugal, Vitesse, na Holanda, Málaga, na Espanha, e diversas equipes da Inglaterra, casos de Chelsea, Everton, Bournemouth e, por fim, o Newcastle, onde atuou por quatro temporadas.

A confirmação da sua morte gerou uma comoção no mundo do futebol, sobretudo na Inglaterra. Muitos clubes prestaram condolências e lamentaram a morte do jogador. A Premier League, a Fifa, a página oficial da seleção de Gana e a Associação de Futebol de Gana também mandaram mensagens. “A Associação de Futebol de Gana recebeu a triste notícia da recuperação do corpo de Christian Atsu dos escombros após o terremoto que atingiu o sul e o centro da Turquia na segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Que sua alma descanse em paz!”, lamentou a AFG. “Somou 65 partidas pela seleção de Gana e ajudou o Black Stars a chegar à final da Copa Africana de Nações de 2015. Você serviu bem o nosso país e ficará para sempre em nossos corações. descanse em paz”, escreveu a seleção de Gana. “Estamos profundamente tristes com a notícia de que Christian Atsu perdeu a vida na devastação dos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria. Nossos pensamentos e condolências estão com a família e amigos de Christian e todos os afetados por este trágico evento”, postou a Premier League.

“Estamos profundamente tristes ao saber da morte de Christian Atsu. Nossos pensamentos e condolências estão com sua família, amigos e todos os afetados pelo terremoto na Turquia e na Síria”, homenageou a Fifa. Os jogos do Campeonato Inglês terão um minuto de silêncio neste fim de semana e a torcida do Newcastle iniciou bem antes do apito final da partida com o Liverpool, as homenagens a Atsu. Com bandeiras e cantoria, foram para a porta do St. James Park para relembrar seu jogador. Chelsea e Newcastle se disseram “arrasados” com a triste notícia. Clubes diversos se solidarizaram com a família do jogador e com as agremiações pelas quais ele passou. Tottenham, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester City, Everton, Sevilla, entre tantos outros, lamentaram a morte e transmitiram apoio.

*Com informações do Estadão Conteúdo.