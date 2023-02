Árbitro do VAR que cometeu erro grave em jogo do Arsenal abandona arbitragem

Lee Mason não verificou impedimento em gol do Brenftford na Premier League; partida terminou 1 a 1

CATHERINE IVILL / POOL / AFP Lee Mason saiu em 'comum acordo' com a PGMOL



O árbitro inglês do sistema VAR, Lee Mason, que não verificou corretamente um gol contra o Arsenal que deveria ter sido anulado, deixará de arbitrar no futebol profissional, anunciou nesta sexta-feira, 17, a entidade responsável pela arbitragem britânica, PGMOL. “A PGMOL pode confirmar que o árbitro de assistência por vídeo Lee Mason deixou a organização por consentimento mútuo”, escreveu o órgão. O erro aconteceu no empate entre Arsenal e Brentford, na 23ª rodada da Premier League. No lance do gol do Brentford, Mason verificou uma falta anterior cometida por um jogador dos ‘Bees’, mas esqueceu de verificar a posição de impedimento no lance. O jogador que deu o passe para o gol estava impedido e a PGMOL admitiu o erro um dia depois, indicando em comunicado que o gol teria de ser anulado. Com o empate e a derrota para o City na quarta, o Arsenal perdeu a liderança do Inglês.