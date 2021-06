Cristiane desabafa e pede respeito às convocadas da seleção para os Jogos de Tóquio

Fora das Olimpíadas, a atacante do Santos pediu para que a torcida entendesse a escolha de Pia Sundhage e não desmerecesse as atletas escolhidas para representar a seleção brasileira feminina de futebol

Reprodução/CBF Cristiane não foi convocada para os Jogos Olímpicos de Tóquio



Fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio após não ser convocada pela técnica Pia Sundhage, Cristiane voltou às redes sociais para fazer um desabafo. Em texto, a atacante do Santos pediu para que a torcida respeitasse a escolha da treinadora sueca e não desmerecesse as atletas escolhidas para representar a seleção brasileira feminina de futebol no evento, marcado para começar em 23 de julho. “Pessoal, queria pedir um favor a todos que me seguem aqui. Não desmereçam o trabalho de algumas atletas para enaltecer o de outras. Escolhas e decisões não são nossas. Trabalhamos arduamente para alcançar nossos objetivos e conquistas”, disse a jogadora de 36 anos em uma postagem na sua conta no Instagram.

Cristiane ainda deu exemplos de algumas situações, relacionadas à convocação, que estariam causando constrangimento às atletas da seleção. A jogadora contou que desde que seu nome não foi citado por Pia Sundhage, muitas comparações foram feitas. “Fazemos tudo e um pouco mais por melhorias e crescimento da modalidade. Então, não é justo que uma atleta seja obrigada a ler um monte de m**** e ainda ficar calada”, apontou antes de completar.”Não gosta dela, ou do seu futebol, não a ofenda, não desmereça sua luta. É só não seguir e não acompanhar. E quando acharem que tem direito a opinar sobre algo, tenha certeza absoluta do que você está falando. Torçam e acreditem naquilo que ela é capaz”, concluiu.