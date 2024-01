Cristiane é anunciada como reforço do Flamengo para temporada 2024

Anúncio da contratação da atacante foi feito por meio das redes sociais

Reprodução/Instagram/@flamengofutebolfeminino Cristiane é o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2024



A atacante Cristiane, foi anunciada como novo reforço do Flamengo para a temporada 2024. No sábado, 14, ela tinha confirmado a sua saída do Santos, time em que atuou por quatro anos. O anúncio da contratação da jogadora foi feito por meio das redes sociais, com uma brincadeira envolvendo Gabigol, ídolo do time masculino. A jogadora destacou o projeto do Flamengo no futebol feminino e a rede de apoio oferecida pelo clube para sua família como fatores determinantes para a escolha.

Cristiane possui um currículo extenso, tendo passado por clubes renomados como PSG e Chicago Red Stars-EUA. Durante sua passagem pelo Santos, a atacante conquistou importantes títulos, como a Libertadores e a Copa do Brasil. Além disso, ela também acumula uma impressionante trajetória na seleção brasileira, tendo disputado cinco Copas do Mundo, quatro Olimpíadas e três Jogos Pan-Americanos, além de ter sido campeã da Copa América por quatro vezes. A contratação de Cristiane pelo Flamengo reforça o compromisso do clube em investir no futebol feminino e buscar jogadoras de alto nível para compor o elenco.