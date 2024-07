Cristiane é contratada para comentar Jogos Olímpicos na TV

Estreia da jogadora como comentarista é no próximo dia 25, em disputa entre Brasil e Nigéria

Reprodução/Instagram/@crisrozeira Jogadora tem sua estreia como comentarista na próxima quinta-feira (25)



A jogadora Cristiane Rozeira, atualmente no Flamengo, fechou contrato com a emissora Globo para integrar o time de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na última sexta-feira (19). A atacante, que é a segunda maior artilheira da história da seleção brasileira feminina, já participou de quatro edições dos Jogos Olímpicos e conquistou duas medalhas de prata, bem como é a jogadora com mais gols no futebol da história dos jogos, não foi convocada para a competição, mas isso não quer dizer que estará de fora da celebração. Cristiane já havia participado, anteriormente, no ano de 2021, da narração das Olimpíadas de Tóquio. Neste ano, estará ao lado de Alline Calandrini e Ana Thaís Matos, no jogo de estreia do time brasileiro. A narração dos jogos contará com a voz de Natalia Lara. A disputa entre Brasil e Nigéria será transmitida pela Globo e pela GazéTV.