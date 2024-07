Seleção masculina de vôlei vira sobre Alemanha e vence amistoso preparatório para Paris-2024

Comandados de Bernardinho repetiram os altos e baixos da Liga das Nações e sofreram para buscar a virada por 3 a 2

Esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o vôlei masculino superou, nesta sexta-feira (19) seus erros e virou o jogo sobre a Alemanha em um amistoso preparatório para a competição que começa na próxima semana. Em Metz, os comandados de Bernardinho repetiram os altos e baixos da Liga das Nações, sofreram para buscar a virada, por 3 a 2, parciais de 21/25, 25/23, 29/31, 25/19 e 17/15. A seleção brasileira cometeu 39 erros cometidos na partida, que durou três horas. O amistoso ainda ficou marcado por arbitragem confusa, com interrupções longas em desafios de três minutos ao menos, sobretudo no tie-break, e revisões com definições polêmicas, irritando os dois treinadores.

O jovem oposto Darlan terminou como o maior pontuador brasileiro, com 24 bolas certeiras, seguido por Lucarelli, responsável por outros 18. Leal, poupado nos últimos dois sets, anotou outros 10, assim como Lucão. Antes da olimpíada, as seleções voltam a se enfrentar no domingo pela manhã, no último teste antes da estreia em Paris, desta vez em Saarbrücken, na Alemanha, pelo ajuste final. Depois, ambos não poderão mais errar. A seleção brasileira está no Grupo B nos Jogos, ao lado de Itália, adversária da estreia, dia 27 de julho, da Polônia (jogam 31/7) e Egito (2/8). Os alemães figuram no Grupo C, com Estados Unidos, Argentina e Japão. Os dois melhores de cada um dos três grupos, mais dois terceiros lugares avançam às quartas de final.

