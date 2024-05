Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador europeu da história; confira ranking de revista britânica

Escolha pelo camisa 7 não foi feita somente como centroavante, mas também como ponta; atacante português desbancou nomes como Zinedine Zidane e Cruyff

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Ex-jogador do Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo também é o principal atleta da Seleção Portuguesa



A revista britânica FourFourTwo publicou uma lista com os 100 melhores jogadores europeus da história, divulgada nesta terça-feira (21). O primeiro lugar foi liderado pelo Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador da Europa de todos os tempos. O atacante português, que atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, desbancou nomes como Zinedine Zidane, Cruyff e mais. Ex-jogador do Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo também é o principal atleta da Seleção Portuguesa. As conquistas feitas em nome do time de seu país foi um dos critérios para a eleição do camisa 7 no topo da lista. “Jogador com mais gols em jogos internacionais da história, com a marca de mais de 125 gols em mais de 200 jogos por Portugal, o craque português conquistou também um troféu da Eurocopa com uma pobre seleção de Portugal que só conseguiu vencer um jogo no mata-mata da Eurocopa de 2016 no tempo normal”, afirma a revista. Além disso, a escolha por Cristiano Ronaldo não foi feita somente como centroavante, mas também como ponta.

Top 10

1º – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2º – Johan Cruyff (Holanda)

3º – Franz Beckenbauer (Alemanha)

4º – Zinedine Zidane (França)

5º – Andrés Iniesta (Espanha)

6º – Bobby Charlton (Inglaterra)

7º – Gerd Müller (Alemanha)

8º – Paolo Maldini (Itália)

9º – Xavi (Espanha)

10º – Michel Platini (França)

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A lista conta com jogadores ainda em atividade, como Luka Modric (18º), Manuel Neuer (23º), Sergio Busquets (24º), Sergio Ramos (27º), De Bruyne (35º), Mbappé (69º), Lewandowski (90º), Harry Kane (95º), Haaland (98º) e Toni Kroos (100º). O brasileiro Mazzola, que se naturalizou italiano, entrou na 56ª posição.