Cristo Redentor homenageia Pelé com projeção de camisa usada pelo Rei

Há um ano, o mundo se despedia de Pelé, Rei do Futebol, que morreu aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. Nesta sexta-feira, 29, o Rei recebeu centenas de homenagens de várias pessoas dos mais variados locais do mundo, uma delas, foi no Cristo Redentor, principal cartão postal do Rio de Janeiro e do Brasil, que projetou a camisa 10 usada pelo Rei durante sua passagem na Seleção Brasileira de futebol. Durante a noite, foi realizada uma celebração organizada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, por meio do Núcleo Esporte e Fé, e a Fundação Pelé, e contou com uma mensagem escrita pelo Papa Francisco. “Uma noite de homenagens ao Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o jogador brasileiro conhecido mundialmente como Pelé”, escreveu a conta oficial do Cristo redentor nas redes sociais. “Ao final do evento, uma projeção especial no monumento ao Cristo Redentor encerrou as homenagens ao jogador que encantou o mundo inteiro em vida e sempre será uma grande inspiração a todos os brasileiros”, acrescentam. Em um trecho da carta escrita pelo chefe da Igreja Católia, ele fala que Pelé foi sem dúvida um atleta que manifestou em sua vida estar características positivas da prática esportiva. “A memória do “Rei do Futebol” permanece indelével na mente de muitos, estimula as novas gerações a buscarem no esporte este meio para fortalecer os vínculos de unidade entre nós”.