Crivella autoriza retorno do Campeonato Carioca a partir desta quinta-feira

Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo Marcelo Crivella é o atual prefeito do Rio de Janeiro



A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou o retorno do Campeonato Carioca ao anunciar a segunda fase da retomada econômica e da flexibilização das medidas restritivas provocadas pelo novo coronavírus na cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (16). As competições, no entanto, acontecerão sem a presença do público. De acordo com o prefeito, o Campeonato Carioca retorna a partir desta quinta, com os portões fechados.

Crivella destacou ainda a necessidade de um acordo entre todos os clubes para não haver “judicialização do tema” e revelou que o presidente Jair Bolsonaro pretende ir até o estádio do Maracanã para acompanhar a retomada do campeonato – a entrada de autoridades é permitida neste caso.

Após mais de oito horas de Conselho Arbitral, que foi encerrado na madrugada desta terça, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a maioria dos clubes aprovaram a proposta de retomada da competição a partir deste sábado, com a possibilidade de antecipação do jogo entre Bangu e Flamengo, que já se consideram prontos para entrar em campo, para esta quinta (18).

O Flamengo, que espera a definição do Campeonato Carioca para voltar a entrar em campo, informou nesta tarde que todos os testes realizados em atletas e colaboradores da comissão técnica apresentaram resultado negativo para Covid-19.