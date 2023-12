Cruzeiro anuncia contratação de Gabriel Veron, ex-Palmeiras

Raposa informou que o jogador de 21 anos chega por empréstimo do Porto por uma temporada

Divulgação/Cruzeiro Gabriel Veron é o novo reforço do Cruzeiro



O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira, 27, a contratação do atacante Gabriel Veron. Em nota, a Raposa informou que o jogador de 21 anos chega por empréstimo do Porto por uma temporada. Formado nas categorias de base do Palmeiras, o ponta surgiu com enorme expectativa e registrou alguns momentos de destaque no profissional. Ao todo, ele disputou 97 partidas com a camisa palmeirense, marcando 14 gols e distribuindo 14 assistências. Em 2022, o garoto foi vendido ao time português por 10,5 milhões de euros (na época, cerca de R$ 59 milhões). Na Europa, porém, ele entrou em campo apenas 28 vezes e registrou apenas um gol. Além do Mineiro e do Brasileirão, Veron também defenderá o Cabuloso na Copa do Brasil e na Sul-Americana.