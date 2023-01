Cruzeiro anuncia contratação do atacante Gilberto, ex-São Paulo e Bahia

Atleta foi o 14º reforço anunciado pela Raposa para a atual temporada e terá vínculo até o fim de 2024; craque tem passagens por grandes clubes brasileiros

Reprodução/ Instagram @gilbertosouzajr Atacante estava atuando no Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos



O atacante Gilberto foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro para a temporada de 2023. A Raposa anunciou a chegada do atacante na manhã desta sexta-feira, 20. O centroavante estava no Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, mas rescindiu seu vínculo e assinou com o Cruzeiro até o fim de 2024. No anúncio, o Cruzeiro fez uma montagem utilizando a imagem do cantor Gilberto Gil segurando a camisa 21 da equipe com o nome do atacante nas costas. Em 2022, o astro da MPB recebeu uma camisa da equipe mineira, mas com o número 9 nas costas. Minutos antes de ser anunciado pelo Cruzeiro, o centroavante usou suas redes sociais para se despedir do Al Wasl. Sua última passagem no Brasil foi pelo Bahia entre 2018 e 2021, quando disputou 189 partidas e marcou 82 gols. Além disso, Gilberto soma passagens por São Paulo, Internacional e Vasco.