Com um a menos, São Paulo vira no fim e vence a Ferroviária no Paulistão

Em Araraquara, o São Paulo foi buscar a primeira vitória da temporada em um campo encharcado

LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Galloppo saiu do banco para dar a vitória ao Tricolor



O São Paulo venceu a Ferroviária nesta quinta-feira, 19, pela segunda rodada do Campeonato Paulista com um a menos e após sair atrás do placar. Rogério Ceni promoveu mudanças na zaga e no meio de campo em relação ao time que estreou contra o Ituano, incluindo o reforço David que foi anunciado nesta quinta. Em um campo encharcado, o jogo foi difícil. Logo aos 4 minutos, Heitor abriu o placar para a Ferroviária depois de rebote da defesa. Aos 30 minutos, Wellington Rato bateu falta e o goleiro Saulo fez boa defesa. Inclusive, o meia foi o atleta mais ofensivo do time da capital na primeira etapa. Coincidentemente aos 4 do segundo tempo, David empatou para o Tricolor, de cabeça. Aos 18 minutos, Pablo Maia foi expulso após levar dois amarelos. Aos 40, a Ferroviária teve a chance do segundo gol, mas o goleiro Rafael afastou. Aos 43 minutos, Galloppo fez o gol da vitória do Tricolor. O resultado deixa o São Paulo na liderança do Grupo B e a Ferroviária é a terceira no Grupo C. Na próxima rodada, o Tricolor enfrentará o Palmeiras no Choque-Rei no domingo, às 16h (horário de Brasília), enquanto a Ferroviária joga contra o Santo André no mesmo dia, às 20h30.