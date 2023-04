Rodrygo brilha, Real Madrid vence Chelsea de novo e avança às semifinais da Liga dos Campeões 

Equipe dirigida por Carlo Ancelotti enfrentará Manchester City ou Bayern de Munique na próxima fase

EFE/EPA/TOLGA AKMEN Real Madrid venceu o Chelsea duas vezes e avançou às semifinais da Liga dos Campeões



O Real Madrid confirmou sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, 18, ao derrotar o Chelsea por 2 a 0, em pleno Stamford Bridge, na Inglaterra. Depois de vencer os ingleses pelo mesmo placar, o time espanhol soube lidar com as investidas dos Blues e triunfou novamente com gols do brasileiro Rodrygo. A partida, é verdade, foi comandada pelos londrinos, que desperdiçaram boas chances com N’Golo Kanté e Marc Cucurella – o primeiro isolou na marca do pênalti, enquanto o segundo parou em Thibaut Courtois. Na etapa final, o “Raio” aproveitou e brilhou marcando duas vezes. Primeiro, o atacante recebeu cruzamento do compatriota Vinicius Júnior para marcar. Depois, o ex-Santos aproveitou linda jogada pessoal de Federico Valverde para balançar as redes. Os espanhóis estão em busca da 15ª taça na competição europeia. Agora, a equipe dirigida por Carlo Ancelotti enfrentará Manchester City ou Bayern de Munique na próxima fase. Na partida de ida, realizada no Eithad Stadium, os “Citizens” ganharam por 3 a 0 e encaminharam a vaga.