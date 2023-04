Milan elimina Napoli e volta às semifinais da Liga dos Campeões após 16 anos 

Após vencer a partida de ida, time rossonero segurou a pressão dos rivais do Sul da Itália e conseguiu um empate no Estádio Diego Armando Maradona

EFE/EPA/CIRO FUSCO Milan eliminou o Napoli no confronto válido pelas quarta de final da Liga dos Campeões



O Milan está de volta às semifinais da Liga dos Campeões após 16 anos. Nesta terça-feira, 18, o time rossonero empatou com o Napoli em 1 a 1, em pleno estádio Diego Armando Maradona, conquistando a sua classificação no torneio continental – na ida, o conjunto liderado por Stefano Pioli havia vencido os napoletanos pelo placar mínimo. A vaga, entretanto, veio de maneira dramática e com muito suor. Pressionados desde o início do confronto, os vermelhos e pretos precisaram de muita organização defensiva, ficando com apenas 30% da posse de bola. O grande protagonista, sem dúvida, foi Olivier Giroud. Primeiro, o atacante parou em Meret e desperdiçou penalidade. Depois, o centroavante francês aproveitou bela jogada de Rafael Leão para marcar. Na etapa complementar, o destaque foi o goleiro Maignan – ele fez boas intervenções, incluindo uma batida de pênalti de Kvaratskhelia. Já nos acréscimos, Osimhen ainda igualou o confronto, mas já era tarde para uma reação. Agora, o principal torneio da Europa pode ter um clássico de Milão na semifinal. Isto porque o Milan enfrentará quem passar de Internazionale e Benfica – na ida, os italianos ganharam por 2 a 0, em pleno Estádio da Luz, em Lisboa.