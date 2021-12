Vinicius Jr. sonha com Bola de Ouro: ‘Se continuar jogando assim, claro que posso ganhar’

O brasileiro, entretanto, ressaltou que vencer títulos importantes do clube madrileno ainda é seu principal objetivo

Reprodução/Real Madrid Vinícius Jr. comemora durante vitória do Real Madrid sobre o Liverpool



Vinicius Júnior, destaque do Real Madrid nesta temporada, admitiu que sonha em conquistar a Bola de Ouro, tradicional premiação entregue pela revista “France Football” ao melhor jogador do mundo. Em entrevista ao canal “Movistar+”, no entanto, o brasileiro ressaltou que vencer títulos importantes do clube madrileno ainda é seu principal objetivo. “Tenho que trabalhar muito para isso. Tenho que continuar, jogar aqui, continuar fazendo as coisas bem e estar sempre no meu melhor. Se continuar jogando assim, claro que posso ganhar, mas o principal para mim é vencer com a equipe e ganhar muitos títulos aqui, com o Madrid”, declarou o atacante nesta quinta-feira, 9.

Vivendo a melhor fase da carreira, Vinicius Júnior soma 12 gols e cinco assistências em 22 partidas realizadas com a camisa do Real Madrid na temporada 2021/22. Ao lado do companheiro Karim Benzema, o brasileiro vem comandando o time, que lidera o Campeonato Espanhol com 8 pontos a mais que o segundo colocado Sevilla e passou às oitavas da Liga dos Campeões na primeira posição de seu grupo. Na conversa com jornalistas da emissora, o ex-Flamengo também foi perguntado sobre qual o preço ele colocaria em si mesmo para uma possível negociação no futuro. “100 milhões (de euros)? É melhor não colocar nada, é melhor eu ficar aqui, em Madrid”, respondeu, de maneira categórica.