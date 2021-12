Cruzeiro condena atitude de Réver em aeroporto: ‘Desprezível e indefensável’

Através das redes sociais, a Raposa repudiou a ‘agressão do zagueiro contra uma criança’, classificando o ato como inaceitável

Reprodução/Atlético-MG Réver é zagueiro do Atlético-MG



O Cruzeiro se manifestou sobre o incidente envolvendo um jovem torcedor cruzeirense e o zagueiro Réver, do Atlético-MG, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na noite da última quinta-feira. Através das redes sociais, a Raposa repudiou a “agressão do zagueiro contra uma criança”, classificando o ato como “desprezível”. “Agressão contra uma criança, quando confirmada, seja quem for o autor, seja qual for o clube da criança agredida – e obviamente mesmo que nada tenha de relação com futebol – será uma agressão e, portanto, desprezível e indefensável”, escreveu.

Réver foi provocado por um torcedor do Cruzeiro de 13 anos enquanto andava pelo saguão do aeroporto para embarcar rumo a Porto Alegre. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível identificar o zagueiro do Atlético-MG alterado, sem camisa e sendo contido por seguranças. Apesar disso, o Galo saiu em defesa do jogador de 36 anos. “Sobre os episódios envolvendo o zagueiro Réver, divulgados hoje pela imprensa, o Galo afirma que está fechado com seu capitão! As agressões e insultos a ele desferidos não foram dirigidos ao atleta, mas a toda a Massa Atleticana. Rever estava embarcando para suas férias, em companhia de sua mulher e de seus filhos, quando foi afrontado por torcedores adversários. O Atlético admira a diversidade de opiniões, mas não o desrespeito. Estamos juntos, capitão! Agrediu o Réver, agrediu a Massa!”, disse o clube mineiro, respaldando seu jogar”, disse.