Fábio Carille testa positivo para Covid-19 e perderá estreia do Santos no Paulistão

Treinador está assintomático e cumprirá isolamento recomendado em casa; Santos entra em campo contra a Inter de Limeira, na próxima quarta-feira

O técnico do Santos, Fábio Carille, testou positivo para a Covid-19. De acordo com o clube, ele está assintomático e permanecerá em isolamento, seguindo os protocolos estabelecidos. A estreia do Peixe na temporada será na quarta-feira, dia 26, contra o Inter de Limeira, em Limeira, às 19h (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista 2022. A entrevista coletiva que estava marcada para esta segunda-feira, 24, precisou ser cancelada. Em comunicado nas redes sociais, o clube da Baixada Santista informou que “realiza testes diários em todos os jogadores, membros da comissão técnica e profissionais envolvidos diretamente com os atletas sempre antes das atividades”.