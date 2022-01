Paulistão: Palmeiras vence o Novorizontino por 2 a 0 na estreia da temporada

Equipe alviverde entrou em campo para a quinta rodada do Campeonato, que foi adiantada pelo Mundial de Clubes

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu marcou um golaço no estádio Jorjão



O Paulistão começou. Neste domingo, 23, Novorizontino e Palmeiras entraram em campo pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2022 que foi antecipada pela participação do alviverde no Mundial de Clubes. O jogo no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, foi debaixo de muito sol. O Palmeiras começou melhor, com mais intensidade, mas com o correr dos minutos o jogo ficou mais amarrado. Aos 40, Roni chutou de fora da área e quase marcou. Nos acréscimos, Zé Rafael chutou de longe, no cantinho, e abriu o placar. De volta do intervalo, aos 40 segundos, Dudu bateu colocado e fez o segundo do Verdão. No último minuto de jogo, o goleiro Giovanni foi expulso por pegar a bola fora da grande área. Nesta temporada, o Paulistão será transmitido pela Record em televisão aberta, no canal TNT Sports e Premiere na tv fechada e em serviços de streaming como a HBO Max. O Youtube também transmite gratuitamente.