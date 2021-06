Cruzeiro demite treinador após eliminação na Copa do Brasil para o Juazeirense

Felipe Conceição, de 41 anos, estava no time desde janeiro de 2021

A situação do Cruzeiro na temporada está complicada. Na noite desta quarta-feira, 9, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil nos pênaltis para o Juazeirense. O placar agregado do tempo normal foi de 1 a 1, a partida então foi decidida nas penalidades e o goleiro da equipe baiana defendeu duas cobranças. Após a partida, o Cruzeiro anunciou nas redes sociais a demissão do treinador Felipe Conceição. “O Clube agradece ao profissional e deseja sorte na sequência de sua carreira”, escreveu a equipe. O treinador de 41 anos tinha assumido a equipe no início deste ano. Na Série B, a Raposa é a lanterna da competição depois de duas derrotas em dois jogos.