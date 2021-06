Santos lança campanha por alimentação saudável e jogadores irão doar cestas para ONGs

Clube se une à plataforma ‘Comida Invisível’ para incentivar e conscientizar sobre a redução do desperdício de alimentos

Reprodução/ Twitter @SantosFC

O Santos anunciou nesta quarta-feira, 9, uma ação de incentivo à alimentação saudável. Junto com a plataforma ‘Comida Invisível’, que tem como objetivo reduzir o desperdício de alimentos e doar para quem precisa, o clube recrutou os jogadores para enviar doações de cestas com verduras, frutas e legumes para ONGs e pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto ainda envolve ações educativas que acontecerão na Vila Belmiro para a população. Em entrevista ao site oficial do Santos, o presidente Andres Rueda comemorou o apoio a mais uma causa social e diz acreditar que bons hábitos mudam o mundo. “Educação e bons hábitos têm de caminhar juntos para mudarmos o mundo. O Santos sempre apoia causas sociais que realmente impactem positivamente a sociedade e esse projeto é muito relevante para evitar o desperdício de alimentos e, mais ainda, colaborar diretamente com quem está realmente necessitado”, disse.

“É um orgulho o nosso clube ter essa parceria com a Comida Invisível no combate ao desperdício de alimentos e conscientizar a comunidade que podemos todos ajudar”, completou Rueda. Além das ações do clube e dos jogadores, a equipe também convidou os torcedores para participarem. Os interessados precisam se cadastrar na plataforma do Comida Invisível e especificar suas doações, informando as condições dos alimentos e a data de validade. A ideia é ajudar a diminuir o desperdício de alimento e amenizar a fome durante a pandemia de Covid-19.