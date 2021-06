Nos pênaltis, goleiro do CRB brilha, defende três cobranças e elimina o Palmeiras da Copa do Brasil

Equipe alagoana venceu no tempo normal por 1 a 0 e igualou o placar do jogo de ida; essa é a terceira eliminação do Verdão em disputas de pênaltis em 2021

VICTOR MONTEIRO /W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O futebol paulista tem sofrido na temporada. Depois do São Paulo levar um susto no início do jogo de ontem da Copa do Brasil contra o 4 de Julho, foi a vez do Palmeiras também deixar o seu torcedor apreensivo. Em partida no Allianz Parque, o verdão recebeu o CRB pelo jogo de volta da terceira rodada do torneio nacional e tinha vantagem por ter vencido a ida por 1 a 0, mas logo aos seis minutos os visitantes balançaram as redes e igualaram o placar agregado. Ewandro recebeu de Diego Torres e finalizou bem, superando Weverton. O gol logo cedo forçou o Palmeiras a ir para o ataque, mas a pontaria não ajudou. No segundo tempo, a equipe de Abel Ferreira continuou em cima e teve muitas chances criadas, mas ou parava no goleiro Diogo ou finalizava para fora. O jogo ficou puro drama e o empate em 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis.

O Palmeiras não tem um retrospecto bom em decisões de pênalti, perdendo as duas últimas decisões em cobranças de pênalti (na Supercopa do Brasil contra o Flamengo e na disputa de terceiro lugar no Mundial de Clubes contra o Al-Ahly). Na hora dos pênaltis desta quarta, não foi diferente. As primeiras cinco cobranças terminaram em 2 a 2 com Weverton aparecendo uma vez e Diogo Silva defendendo as cobranças de Lucas Limas e Breno Lopes. Nas alternadas, Jatobá e o próprio Diogo converteram; Vitor Luís marcou, mas o goleiro do CRB apareceu e defendeu a cobrança de Marcos Rocha, classificando o time de Alagoas para as oitavas de final.