Cruzeiro pede desculpas ao Remo após torcedor cometer injúria racial: ‘Inaceitável’

Na comemoração de um dos gols do time do Pará, o atacante Jefferson foi xingado por um torcedor cruzeirense com as seguintes palavras: ‘Vai tomar no c*, macaco’

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Remo comemoram gol em frente à torcida do Cruzeiro, em jogo válido pela Série B



O Remo surpreendeu ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1, na noite da última quinta-feira, 28, em pleno Independência, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, no entanto, ficou marcada por um caso lamentável. Na comemoração de um dos gols do time do Pará, o atacante Jefferson foi xingado por um torcedor cruzeirense com as seguintes palavras: “Vai tomar no c*, macaco”. A cena foi gravada e publicada pelo perfil oficial do Remo na madrugada desta quinta-feira. Por conta do incidente, a Raposa pediu desculpas e prometeu tentar identificar o infrator.

“Ganhar ou perder faz parte de uma partida de futebol. O racismo jamais fará. Ano passado pedimos ao torcedor que #RisqueORacismo e hoje, infelizmente, pedimos novamente. O que aconteceu com o atleta Jefferson do Clube do Remo foi, é, e sempre será, inaceitável. Pedimos sinceras desculpas aos dois por acontecer em nossas dependências. Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos lutando para que isso jamais se repita no futebol ou em qualquer outro lugar”, escreveu o Cruzeiro, em publicação feita no Twitter.

Já em sua conta no Instagram, o atacante Jefferson escreveu: “Lamentável! A Justiça de Deus não falha”, criticando o episódio acontecido em Belo Horizonte. Com o resultado, o Remo chegou aos 41 pontos e pulou para o 11º lugar, praticamente assegurando a sua permanência na 2ª divisão do nacional na temporada de 2022. O Cruzeiro, por sua vez, praticamente deu adeus à chance de retornar para a elite do futebol nacional. Com 39 pontos, o time mineiro é somente o 13º colocado, tendo poucas chances de terminar o torneio entre os quatro melhores.