Cruzeiro perde novamente para o América-MG e é eliminado no Campeonato Mineiro

Raposa pode ficar sem seu treinador, Paulo Pezzolano, que recebeu proposta de time da Espanha

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cruzeiro perdeu os dois jogos para o América-MG na semifinal do Mineiro



O Cruzeiro está eliminado do Campeonato Mineiro. Neste domingo, 19, a Raposa perdeu por 2 a 1 para o América-MG no jogo de volta da semifinal (agregado 4 a 1). A partida teve maior domínio do Coelho, que saiu na frente aos 32 minutos. De falta, Aloísio “Boi Bandido” abriu o placar com ajuda do goleiro Rafael Cabral, que errou no lance. No fim da partida, ele reconheceu sua falha e disse que “não pode tomar um gol daquele”. No segundo tempo, aos 32 minutos, Oliveira empatou de cabeça. Mas aos 44, Egea chutou no cantinho do goleiro Rafael e recolocou o Coelho em vantagem. A vitória coloca o América na final contra o Atlético-MG, que venceu o Athletic no sábado. As finais serão disputadas em 1 e 8 de abril.

Crise no Cruzeiro

A eliminação não deve render bem no Cruzeiro. Ao final do jogo de ida da semifinal, quando perdeu por 2 a 0, Ronaldo Fenômeno foi xingado pela torcida. O ex-jogador é dono da SAF da Raposa e tem sido cobrado pelo desempenho da equipe. Ronaldo chegou a declarar que não tem como fazer grandes investimentos porque ainda paga dívidas das direções passadas. Após a derrota deste domingo, 19, os rumores são de que o técnico Paulo Pezzolano deixe o comando da equipe. O uruguaio recebeu uma proposta do Real Valladolid, da Espanha, clube do qual Ronaldo é dono, segundo o jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. O clube deve oficializar a saída em breve.