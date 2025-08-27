Cruzeiro vence Atlético-MG por 2 a 0 e abre vantagem na Copa do Brasil

Com o resultado, o Cruzeiro pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta, marcado para o dia 11 de setembro, no Mineirão, às 19h30

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Kaio Jorge jogador do Cruzeiro comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG no estádio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil



O Cruzeiro largou na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogando na casa do Atlético-MG, em Belo Horizonte, o time celeste venceu o rival Atlético-MG por 2 a 0 nesta quarta-feira (27) e abriu boa vantagem para o duelo da volta. A partida foi equilibrada no primeiro tempo, com o Galo tentando pressionar diante da torcida, mas esbarrando em erros ofensivos e na boa postura defensiva cruzeirense. O cenário mudou na etapa final, quando os comandados de Fernando Seabra foram mais eficientes.

O zagueiro Fabrício Bruno, convocado para a Seleção Brasileira, abriu o placar ao receber de Lucas Romero, avançar com liberdade e acertar um chute no ângulo. Pouco depois, também em jogada de bola parada, o atacante Kaio Jorge, outro chamado por Dorival Júnior, completou escanteio e ampliou para o Cruzeiro.

O Atlético-MG sentiu os gols e não conseguiu reagir, acumulando falhas defensivas e uma atuação apagada de nomes importantes, como Hulk. Já o Cruzeiro soube administrar a vantagem e saiu de campo com uma vitória expressiva fora de casa. Com o resultado, o Cruzeiro pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta, marcado para o dia 11 de setembro, no Mineirão, às 19h30, que mesmo assim garante a classificação. Já o Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal ou devolver o 2 a 0 para levar a decisão aos pênaltis.