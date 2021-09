Marquinhos é desconvocado da Seleção e não jogará contra o Peru

Tite ainda terá à disposição os zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda e Léo Ortiz; jogador também estava suspenso na partida contra a Argentina

Lucas Figueiredo/CBF Marquinhos suspenso do jogo entre a Seleção Brasileira e a Argentina após levar dois cartões amarelos



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta terça-feira, 7, que o jogador Marquinhos não participará do treinamento no CT Joaquim Grava, em São Paulo, nem seguirá viagem com a delegação para o Recife, Pernambuco, onde ocorrerá a partida entre Brasil e Peru na próxima quinta-feira, 9. às 21h30. Após levar dois cartões amarelos, o jogador foi suspenso do jogo entre a Seleção Brasileira e a Argentina no último domingo, 5. A CBF informa que entrou em contato com a Comitê Disciplinar da FIFA na segunda-feira, 6, mas não obteve garantias sobre a possibilidade de escalação do atleta e optou por desconvocar Marquinhos. Sem o jogador, Tite ainda terá à disposição os zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda e Léo Ortiz.