Pelé passa por cirurgia após descobrir tumor e diz estar se sentindo bem

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, o Rei do Futebol disse que descobriu a doença ao fazer exames de rotina, no dia 31 de agosto

Eduardo Matysiak/Estadão Conteúdo Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein



Pelé usou suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 6, para informar o seu real quadro de saúde. Internado há seis dias no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, o Rei do Futebol disse que descobriu um tumor no cólon ao fazer exames de rotina, no dia 31 de agosto. De acordo com a nota publicada no Instagram, o ex-jogador está se sentindo bem. “Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, diz o comunicado.

Pelé deu entrada no hospital na última terça-feira, 31, para realizar exames médicos, adiados devido à pandemia do novo coronavírus. Sem deixar o Albert Einstein durante esses dias, o Rei levantou suspeitas sobre o seu quadro de saúde. Mais cedo, em entrevista à agência “Reuteurs”, o empresário e braço direito do ex-atleta, Joe Fraga, afirmou ainda que não existia motivos para preocupação. Em sua nota, o tricampeão do mundo com a seleção brasileira, atualmente com 80 anos, se mostrou otimista. “Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”, finalizou o texto.

A assessoria do Albert Einstein comunicou que Pelé encontra-se Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que deve ser transferido para o quarto nesta terça-feira, 7. Considerado o melhor jogador de todos os tempos por muitos especialista, Pelé apresentou alguns problemas de saúde nos últimos anos, reclamando de dores constantes nas costas e demonstrando dificuldade para andar por causa de complicações derivadas de um transplante de quadril. No início de 2020, ele chegou a comentar o seu estado ao rechaçar um quadro de depressão – a informação havia sido divulgada por Edinho, um de seus filhos. O jogador que brilhou no Santos entre as décadas de 1950 a 1970 também não vem aparecendo muito publicamente, limitando-se a se manifestar através das redes sociais.