Daniel Alves é oferecido ao Flamengo; diretoria rubro-negra avalia contratação 

De acordo com o jornalista Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, um empecilho deixa a cúpula do Rubro-Negro receosa quanto à contratação do jogador do São Paulo

Marcello Zambrana/AGIF/Estadão Conteúdo Daniel Alves durante partida do São Paulo



Os representantes de Daniel Alves ofereceram o lateral-direito ao Flamengo, conforme apurou o jornalista Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, na manhã desta terça-feira, 14. A diretoria flamenguista, no entanto, avalia a contratação e não vê com bons olhos o fato do veterano poder atuar somente no Campeonato Brasileiro – como defendeu o São Paulo na Libertadores e Copa do Brasil, ele não pode ser inscrito nessas competições. A negociação, por outro lado, ainda pode acontecer. Para isso, o multicampeão precisará se desvincular do Tricolor até 24 de setembro, último dia para a inscrição no Brasileirão.

Mesmo com a diretoria do São Paulo declarando publicamente que Daniel Alves não veste mais a camisa do time, o ala tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2022 e ainda não assinou a rescisão. Nos últimos dias, os departamentos jurídico e financeiro do Tricolor passaram a conversar com os agentes do atleta sobre uma forma para quitar a dívida de R$ 18 milhões. Enquanto isso, os representantes do jogador da seleção brasileira também tentam encaixá-lo em algum clube. O principal objetivo de Dani Alves é continuar em uma equipe de ponta para se manter na lista de convocados de Tite até a Copa do Mundo do Catar, marcada para acontecer entre novembro e dezembro de 2022.

Em entrevista coletiva concedida na última segunda-feira, Marcos Braz despistou sobre o interesse do Rubro-Negro no jogador com passagens por Sevilla, Barcelona, PSG e Juventus. “O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com o Daniel Alves. O Flamengo está sempre atento ao mercado e para as oportunidades. Flamengo está sempre atento, mas isso não quer dizer absolutamente nada com o Daniel”, comentou o vice-presidente flamenguista durante apresentação de David Luiz. Atualmente, o time carioca tem o chileno Isla e Matheuzinho para ocupar o setor. O primeiro, titular da posição, foi extremamente criticado pelos torcedores após má atuação na vitória contra o Palmeiras.