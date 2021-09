Brasileirão: Em jogo intenso, Flamengo vira contra o Palmeiras no Allianz Parque

Michael marcou duas vezes e Pedro uma; Wesley descontou para o alviverde

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Michael foi o nome do jogo com dois gols



O principal jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro fez jus a toda sua grandeza. O Palmeiras recebeu o Flamengo neste domingo, 12, no Allianz Parque, e perdeu de virada por 3 a 1. O resultado deixa o time alviverde mais longe do líder Atlético-MG, que venceu o Fortaleza por 2 a 0, e aproxima os cariocas do topo. O Palmeiras é o segundo com 35 pontos e o Flamengo é o terceiro com 34 e dois jogos a menos. O primeiro gol saiu cedo. Aos 15 minutos, Wesley fez bela jogada pela esquerda e chutou cruzado, não dando chance para Diego Souza e marcando um golaço. No recomeço da partida, Éverton Ribeiro cruzou na cabeça de Michael, que jogou no fundo das redes e empatou o jogo. O primeiro tempo continuou intenso, com muita movimentação dos dois lados, mas nada de gol.

Depois do intervalo, logo aos 11 minutos, Pedro aproveitou uma cobrança de escanteio, subiu mais do que a zaga alviverde e virou o placar. O Flamengo continuou em cima e aos 35, Michael apareceu pela esquerda em jogada individual, chutou no contrapé de Weverton e fez o terceiro do rubro-negro. No meio da semana, o Flamengo enfrenta o Grêmio no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras joga contra a Chapecoense no sábado, dia 18.