Daniel fecha o gol e Internacional fica no empate com o Olímpia pela Libertadores

Colorado sofreu pressão do time paraguaio e leva decisão para o Beira-Rio, na próxima quinta-feira

EFE/Nathalia Aguilar Internacional sofreu com as investigas do Olímpia no ataque



Nesta quinta-feira, 15, o duelo entre Olímpia e Internacional fechou os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Adversários na fase de grupos, os times fizeram o terceiro jogo nesta edição. A partida no Paraguai foi sofrida para o Colorado, que teve suas chances de balançar as redes no primeiro tempo, mas viu o adversário crescer. Em um contra-ataque rápido aos 27 minutos, Caio Vidal chutou colocado e o goleiro Aguilar mandou para escanteio. Na sequência, Caio apareceu na entrada da área e chutou forte, forçando outra grande defesa de Aguilar. O Inter, então, cansou e levou um sufoco do Olímpia. Aos 40, Pitta chegou cabeceando por cima do gol. Quatro minutos depois, Ivan Torres chutou no cantinho e forçou Daniel a se esticar para evitar o gol. Nos acréscimos, o goleiro colorado ainda fez uma defesaça para manter o placar zerado.

O Olímpia voltou para o segundo tempo com intensidade alta e teve boas chances nos primeiros dez minutos. O Inter conseguiu chegar no gol adversário apenas aos 11 minutos, com Caio Vidal, que cabeceou para fora. Aos 18, Patrick perdeu a bola e no contra-ataque o Olímpia chegou com perigo em chute de Recalde, forçando Daniel a trabalhar. Aos 26, os paraguaios tiveram a maior chance do jogo, mas Salazar jogou para fora. Nos minutos finais o Colorado até tentou, mas não foi efetivo. Na próxima quinta-feira, dia 22, acontece o jogo de volta no Beira-Rio, às 21h30 (horário de Brasília).