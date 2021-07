Santos vence o Independiente no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana

Kaio Jorge marcou o único gol da partida; jogo de volta será na próxima quinta-feira, na Argentina

Reprodução/ Twitter @SantosFC Kaio Jorge comemora o gol da vitória do Santos



O Santos deu um passo importante rumo às quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, 15, a equipe da Baixada venceu o Independiente, na Vila Belmiro, por 1 a 0. O time de Fernando Diniz teve amplo domínio do jogo, mas só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. O destaque do primeiro tempo foi o goleiro Sosa, que salvou o Independiente em algumas chances do Santos. Kaio Jorge, Marinho e Marcos Guilherme foram muito participativos no jogo e foi do trio que saiu o gol. Aos 23 minutos da etapa final, Marinho cruzou para a área e Marcos Guilherme pegou de primeira. A bola voltou e Kaio Jorge marcou no rebote, abrindo o placar. Aos 35, o Independiente empatou, mas o lance foi anulado por impedimento do ataque argentino. Os donos da casa ainda tiveram a chance de ampliar, mas pararam na zaga adversária. Nos acréscimos, João Paulo fez uma defesaça para decretar a vitória santista. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, dia 22, às 19h15 (horário de Brasília), na Argentina.