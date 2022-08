David Luiz, zagueiro do Flamengo, tem suspeita de hepatite viral 

O defensor flamenguista será submetido a exames até esta sexta-feira, 26, para reavaliar o seu quadro

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO David Luiz, do Flamengo, em partida contra o São Paulo



David Luiz, zagueiro do Flamengo, está com suspeita de hepatite viral e será submetido a exames até esta sexta-feira, 26, para reavaliar o seu quadro. A informação foi publicada inicialmente pelo “GE” e confirmada pelo Grupo Jovem Pan. Na vitória diante do São Paulo, na última quarta-feira, no Morumbi, o defensor precisou ser substituído ainda no intervalo do confronto válido pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil 2022. Com o problema, o experiente jogador deve desfalcar o Rubro-Negro por tempo indeterminado, sendo baixa quase certa para os duelos com o Vélez Sarsfield, marcados para as próximas semanas, pelas semifinais da Libertadores da América. Segundo o Ministério da Saúde, a hepatite viral é uma inflamação que atinge o fígado, podendo causar alterações leves e até graves. Na maioria dos casos, a infecção ocorre de forma silenciosa, sem a presença de sintomas, mas eles também podem se manifestar das seguintes formas: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.