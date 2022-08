Veja quanto o Flamengo pode lucrar com venda de Lucas Paquetá para o West Ham

De acordo com informações da emissora ‘Sky Sports’, o clube inglês fez uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 202 milhões) ao Lyon

Reprodução/Twitter/@Ligue1_ENG Lucas Paquetá comemorando gol com a camisa do Lyon



O Flamengo pode reforçar seu caixa com uma possível transferência de Lucas Paquetá para o West Ham. De acordo com informações da emissora “Sky Sports”, o clube inglês fez uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 202 milhões) ao Lyon pelo brasileiro e aguarda uma resposta dos franceses até a próxima quinta-feira, 1º, data em que se encerra a janela de transferências. Caso a negociação seja concretizada, o Rubro-Negro terá direito a 4% do montante graças ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que beneficia o time formador do atleta. A quantia seria de 1,6 milhão de euros (na cotação atual, cerca de R$ 8,1 milhões). Formado no Ninho do Urubu, o meia foi vendido pela diretoria flamenguista ao Milan por 38,4 milhões de euros (na época, R$ 149 milhões), ainda em 2018. Sem emplacar na equipe italiana, ele acabou sendo negociado com o Lyon por 20 milhões de euros, rendendo 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões, na época) ao Flamengo. Um dos melhores jogadores da última edição do Francês, Paquetá soma 80 jogos pelo time, com 21 gols e 14 assistências.