Copa do Brasil: Flamengo faz 3 a 1 no São Paulo, fora de casa, e abre vantagem na semifinal

João Gomes, Gabi e Éverton Cebolinha marcaram os gols no Morumbi; Nestor diminuiu

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabi fez o segundo gol do Flamengo na partida no Morumbi



Nesta quarta-feira, 24, o São Paulo recebeu o Flamengo, no Morumbi, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e perdeu por 3 a 1. A partida começou com os cariocas mais incisivos e aos 12 minutos, João Gomes abriu o placar cabeceando no cantinho do goleiro Jandrei. O Tricolor, no entanto, não se abalou e assustou o goleiro Santos em cabeçada de Patrick e, posteriormente, com o mesmo Patrick chutando forte no travessão. No segundo tempo, o São Paulo retornou melhor e pressionava mais a zaga adversária, mas ainda tinha dificuldades para finalizar. E em um lance rápido de contra-ataque, aos 21 minutos, Gabriel Barbosa aproveitou sobra de bola e empurrou para as redes, ampliando para 2 a 0. Aos 32 minutos, Nestor chutou no cantinho e diminuiu. Nos acréscimos, Everton Cebolinha chutou de longe e fez o 3º. O resultado deixa o Flamengo em vantagem para o jogo de volta, no dia 14 de setembro, no Maracanã.