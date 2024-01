De contrato renovado, Bruno Henrique manda recado a Tite: ‘Priorizo minha posição’

Aos 33 anos, ele afirma que ainda é capaz de entregar sua principal característica, a alta velocidade

THIEGO MATTOS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Bruno Henrique, jogador do Flamengo desde 2019 e com contrato com o time carioca até o final de 2026, deixou um recado para o técnico Tite durante entrevista coletiva na última sexta-feira, 12. “Vou priorizar a minha posição mesmo, que é a ponta esquerda, onde eu sempre joguei e consigo me adaptar melhor”, disse o jogador. Essa declaração, veio junto a um relato de que o treinador tinha conversado com ele sobre a possibilidade de atuar como centroavante em alguns jogos, ou até mesmo junto com outro atacante, caso seja necessário explorar jogadas aéreas ou espaços. Mesmo assim, Bruno Henrique enfatiza que sua posição principal é a ponta esquerda. “O Tite conversou comigo, no ano passado, e falou que, em alguns jogos, poderia me usar de 9 também, ou junto com algum centroavante. Em algum jogo que se precisar mais de bola aérea ou de atacar os espaços. Mas eu priorizo a minha posição”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aos 33 anos, ele afirma que ainda é capaz de entregar sua principal característica: alta velocidade. Ele é considerado um dos jogadores mais rápido do futebol mundial. Após quase um ano parado devido a uma grave lesão no joelho direito, o jogador retornou aos campos na segunda metade de 2023 e mostrou que ainda tem muito a oferecer pelo Flamengo. “Agora, estou me sentindo muito bem com a preparação física. Isso será um fator muito importante para mim”, disse.

Sua renovação de contrato por mais três anos foi uma decisão do clube, que reconhece o potencial do jogador em causar impacto pelos lados do campo. Além de atuar como ponta esquerda, Bruno Henrique também já demonstrou sua versatilidade no ataque, marcando gols como centroavante e atuando como segundo atacante ao lado de Gabigol. Sua capacidade de cabeceio e qualidade técnica são atributos que contribuem para sua atuação em diferentes posições.