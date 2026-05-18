De R$ 120 a R$ 750: confira o preço das camisetas oficiais da Seleção Brasileira

Torcedores podem adquirir desde modelo idêntico ao utilizado pelos jogadores até versões mais baratas inspiradas na seleção

DIvulgação/Nike Camiseta Brasil Nike Crest Infantil / Camisa Brasil Jordan II 2026/27 Jogador



A Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, e os torcedores, menos de um mês antes da partida, já encontram diversas versões oficiais para vestir na torcida pelo hexa do Brasil.

Os valores das camisetas comercializadas pela Nike variam conforme categoria, material e acabamento, chegando a R$ 749,99 no modelo com a mesma qualidade do que os jogadores vão utilizar em campo, até R$ 123,49 em versões ‘mais baratas’, mas ainda com o selo oficial.

Na loja oficial da Nike, patrocinadora e fornecedora oficial de material esportivo para a seleção desde 1996, os modelos de camiseta ‘Jogador’, com material superior, mais leve, elástico e com tecnologias de respirabilidade criadas para atletas profissionais, são encontradas a R$ 749,99 em dois modelos. A versão I, no clássico amarelo brasileiro, e a versão II, com o azul como cor principal e símbolo da Jordan estampado no peito.

Para quem deseja economizar ainda utilizando camisetas oficiais da Seleção Brasileira, a marca tem opções mais baratas, em algodão, começando em R$ 123,49 em modelos infantis e R$ 142,49 na versão para adultos. Os produtos não levam a tecnologia dos campos, mas são licenciados e contam com o símbolo da marca e da CBF.

Uma terceira opção é a escolha da versão ‘Torcedor Pro’, que leva o design dos campos para a torcida, mas sem as exatas tecnologias de material e respiro que os jogadores utilizam nas partidas. A camiseta da seleção voltada aos torcedores também é feita nas versões amarelo ‘canary’ e azul com a Jordan. A versão Torcedor Pro é comercializada por R$ 449,99, no site da Nike.