De ‘ressaca’, Palmeiras e Corinthians empatam em 1 a 1 pelo Brasileirão

Foto: WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Corinthians empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro



Palmeiras e Corinthians empataram 1 a 1 na noite deste sábado, 12, no Allianz Parque, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga abriu o placar para o time da casa ainda no primeiro tempo, enquanto Gabriel deixa tudo igual na etapa complementar. Com o resultado, as duas equipes chegam aos 4 pontos. O Verdão, devido ao saldo de gols, ocupa a sexta posição. O Timão, por sua vez, é oitavo colocado. O grupo treinado por Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira, 16, para encarar o Juventude, fora de casa. No mesmo dia, o Alvinegro recebe o RB Bragantino. Os dois jogos serão realizados pela 4ª jornada do torneio nacional.

Eliminados da Copa do Brasil na metade da semana, Palmeiras e Corinthians chegaram para o clássico de “ressaca” e pressionados por suas respectivas torcida. O Alviverde, no entanto, tratou de espantar a “zica” logo cedo. Em contra-ataque rápido, Wesley recebeu de Rony e rolou para Raphael Veiga, que encheu o pé para estufar a rede de Cássio aos 2 minutos. À frente do placar, o Verdão tentar administrar o resultado e “cozinhar” o rival. Aos poucos, porém, os visitantes foram melhorando na partida, trocando passes e fazendo Jaílson trabalhar. Em chute da entrada da área, Mateus Vital fez o arqueiro praticar linda defesa. Antes do intervalo, porém, Scarpa quase ampliou, acertando a trave em batida colocada.

No retorno dos vestiários, o Alvinegro manteve a postura e buscou o empate. Primeiro, Fábio Santos fez Jaílson exercer bela intervenção, em chute de fora da área. Depois, em boa trama, Gustavo Mosquito foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Gabriel, que apareceu livre de marcação e bateu para o gol, empatando o placar. Imediatamente, Abel Ferreira colocou Willian e Breno Lopes em campo, com a intenção de deixar a equipe palmeirense mais ofensiva. A ideia deu certo é Bigode, como é conhecido o primeiro, chegou a balançar as redes. O gol, no entanto, foi anulado com a ajuda do VAR (árbitro de vídeo). Nos minutos finais, os mandantes continuaram em cima, mas pararam na marcação corintiana.