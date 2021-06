Palmeiras x Corinthians: Saiba por que 12 de junho é o Dia da Paixão Palmeirense

Mordido pelas derrotas recentes, Alviverde se apega ao aniversário de 28 anos do inesquecível Paulistão de 1993 para entrar confiante no Dérbi, válido pelo Brasileirão

DJALMA VASSAO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Evair comemora gol na final do Paulistão de 1993 entre Palmeiras e Corinthians



De “ressaca” após a eliminação na Copa do Brasil para o modesto CRB, o Palmeiras volta a campo neste sábado, 12, tentando se reerguer diante do maior rival, o Corinthians, em confronto marcado para as 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, válido pela terceira rodada do Brasileirão. Incomodado com a sequência negativa do time, que vem colecionando derrotas em disputas por penalidades nos últimos meses, o torcedor do Alviverde se apega à data comemorativa para ficar mais confiante. Isso porque o Dia da Paixão Palmeirense é festejado justamente hoje, 12 de junho. Mas o que a partida contra o arquirrival tem a ver com isso? E qual é motivo da celebração?

O Dia da Paixão Palmeirense é comemorado em 12 de junho porque foi nesta data, em 1993, que o Verdão goleou o Corinthians por 4 a 0, na decisão do Campeonato Paulista, no Morumbi, saindo de uma fila de 16 anos e dez meses sem conquistas — a última havia acontecido no Estadual de 1976. O nome foi escolhido pensando também no Dia dos Namorados, tradicionalmente celebrado no Brasil na mesma data. Naquela temporada, o Alviverde ainda ergueu mais dois troféus: o do Torneio Rio-São Paulo, batendo novamente o Timão nas finais, em agosto, e o Campeonato Brasileiro, levando a melhor sobre o Vitória na decisão, realizada em dois jogos no mês de dezembro —na época, o Nacional ainda era disputado no formato de mata-mata.

Retornando a 12 de junho de 1993, o Palmeiras, treinado por Vanderlei Luxemburgo, chegou ao estádio do Morumbi, palco da partida que comportou 93.736 mil pessoas, precisando de uma vitória. Havia sido derrotado no primeiro duelo, pelo placar de 1 a 0, em jogo marcado pela comemoração do corintiano Viola imitando um porco. Soberano na partida, o Verdão fez 3 a 0 no tempo regulamentar com Zinho, Evair e Edílson, levando o duelo para a prorrogação*. De pênalti, Evair fez o quarto e deu o tão aguardado título à torcida palmeirense, que fez a festa em todos os cantos da capital paulista. “Nenhum time saiu da fila como o Palmeiras. Depois de 16 anos sem ser campeão, em 19 meses, o time ganhou cinco títulos: o bi Paulista, bi Brasileiro e o Rio-São Paulo de 1993”, destacou Mauro Beting, comentarista do Grupo Jovem Pan, no documentário “12 de Junho de 93 – O Dia da Paixão Palmeirense”, do qual é codiretor.

A conquista é até hoje lembrada com carinho por torcedores e ídolos do Palmeiras. “No dia 12 de junho, a gente comemora os 28 anos de uma conquista inesquecível”, celebrou Edmundo, um dos campeões de 1993, em vídeo divulgado pela torcida organizada Mancha Alviverde nesta semana. Antes da pandemia do novo coronavírus, responsável por afastar o público dos estádios, os palmeirenses não perdiam a oportunidade de citar aquele título do Paulistão nas partidas diante do rival. “Em 1993, nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima dos gambás [apelido pejorativo]… 4 a 0 para o Verdão”, cantam os apaixonados pelo Palestra. Agora, a expectativa do Alviverde é voltar a comemorar uma vitória sobre o rival em 12 de junho, algo que aconteceu em 2016: na ocasião, a equipe treinada por Cuca bateu o Timão por 1 a 0, no Allianz Parque, no primeiro turno do Brasileiro, conseguindo um resultado que ajudou o clube a ganhar o nono campeonato nacional de sua história.

*Nota da redação: o regulamento previa que, em caso de empate na pontuação das duas partidas, seria realizada uma prorrogação, tendo o time de melhor campanha na classificação geral (Palmeiras) a vantagem da igualdade durante o tempo extra.

Assista ao documentário “12 de Junho de 93 – O Dia da Paixão Palmeirense”:

Veja como os palmeirenses reagiram a mais Dérbi no dia 12 de Junho:

"EM 93… 🎶" Palmeiras e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, numa data histórica para o clássico. Para comemorar o 12 de junho, a Mancha Alviverde vai postar diariamente, de amanhã até sábado, lembranças e vídeos de personagens (jogadores e torcedores) do jogo. 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/iYStTSxGug — Murilo Dias (@mmurilodias) June 8, 2021

Sábado, 12 de junho, Palmeiras x Corinthians.

2021 imitando 1993. — Marcos SEP – Sjp (@malideia) June 8, 2021

O verdadeiro significado de 12 de Junho #Palmeiras pic.twitter.com/RLw6e9gVyH — Du Mustafá – SEP (@ConsMustafa) June 12, 2021

palmeiras x corinthians em um 12 de junho????? conheço essa história…👀👀👀 — FÃ DO LUCAS ESTEVES (@granderaa) June 8, 2021