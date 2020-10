De saída do Fortaleza? Confira o que Rogério Ceni falou após ganhar o 4º título pelo time

Treinador é cobiçado por outras equipes pelo bom trabalho a frente do Leão do Pici

XANDY RODRIGUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 21 de outubro 2020 Rogério Ceni comemora título com os jogadores



Na noite desta quarta-feira, 21, Rogério Ceni conquistou seu quarto título como técnico do Fortaleza. Depois de ter vencido por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, o Leão do Pici voltou a derrotar o Ceará por 1 a 0 e sagrou-se bicampeão. Apesar da festa, a declaração do treinador no fim da partida deixou os torcedores e jornalistas presentes com uma pulga atrás da orelha. Será que Rogério Ceni estaria de saída do Fortaleza?

“O que mais tenho receio, o que mais fico com medo, é de não conseguir me despedir daqui com a casa cheia. Para mim seria uma tristeza muito grande, eu vivi tanta coisa boa com a casa cheia e, como a gente não sabe quando volta o público e nem a nossa carreira como segue, seria a coisa mais triste um dia me despedir sem a presença do torcedor”, disse. Lembrando que a torcida está suspensa dos estádios no Brasil por causa da pandemia da Covid-19.

Rogério é desejado por diversos clubes brasileiros por causa da campanha que vem fazendo à frente do Fortaleza. Desde que chegou ao time em 2017, conquistou dois estaduais (2019 e 2020), a Copa do Nordeste (2019) e a Série B do Campeonato Brasileiro (2018). Atualmente é o 7º colocado na tabela da Série A do Brasileirão, a frente de times como o Palmeiras, Corinthians e Grêmio. O Palmeiras, inclusive, tem o nome de Rogério entre os cotados para a vaga de Vanderlei Luxemburgo. O ex-goleiro tem contrato com o Fortaleza até fevereiro de 2021, quando termina a Série A do Campeonato Brasileiro 2020.

Assista abaixo a discussão dos comentaristas da Jovem Pan sobre o futuro de Rogério Ceni. Ele deve mesmo sair do Leão do Pici e assumir um desafio maior? Confira